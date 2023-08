Fingerspitzengefühl für Tradition in Gold

„Wichtig ist, dass Brauchtum nicht verloren geht“, sagt Monika Schlager, während sie mit Nadel und Faden tausende von Pailetten und Steinen in unterschiedlichen Mustern auf Stoff näht. In ihrem Goldhauben-Stickkurs lehrt sie, die traditionelle Kopfbedeckung wie im Jahr 1867 herzustellen. Fast 300 Stunden arbeitet jede aus Schlagers Gruppe an einer der prächtigen Goldhauben, die etwa beim Georgiritt am 23. April in Salzburg nicht zu übersehen sind.