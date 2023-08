Schon seit 50 Jahren an der Seite der Verbrecher

„Wie hält man das aus?“, will die „Krone“ beim Besuch in Philipps edler Kanzlei am Graben, die er sich mit seinen Kindern Alexander und Patricia teilt, wissen: „Mein Gedanke ist: Alle sind gegen ihn - die Polizei, die Staatsanwaltschaft. Mein Mandant hat nur mich - und ich schaue, dass ich das Beste für ihn heraushole. Nur so kannst du den Beruf machen“, so Philipp, der Fußballprofi werden wollte, ehe er in die Fußstapfen seines Vaters Wilhelm trat.