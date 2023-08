Fix: Das Kärntner Bundesliga-Derby ist abgesagt!

„Nur wenn Teams einverstanden sind“

Im Kärntner Unterhaus sagt der Kärntner Fußballverband auch sämtliche Spiele aus den am meisten betroffenen Gebieten ab. „Aufgrund der derzeitigen Witterung, der Ausnahmesituationen, der Einschränkungen und des Umstandes, dass Funktionäre und Spieler sich seit Stunden im Hilfseinsatz befinden, hat der Kärntner Fußballverband beschlossen, die Spiele in den Bezirken Klagenfurt, Klagenfurt Land und Völkermarkt generell abzusagen. Die Absage betrifft alle Spiele (auch Auswärtsspiele), an welchen Vereinen aus den betroffenen Bezirken beteiligt sind“, heißt es seitens des Kärntner Fußballverbandes. Mit dem Nachsatz: „Wenn aber beide Teams einverstanden sind, können sie spielen!“