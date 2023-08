Hobbygärtner können Ernte an Tagesstätten spenden

In Wien kann man noch bis Herbst die frisch-fruchtigen Spenden zur Werkstatt Am Himmel, Gspöttgraben 5 in Döbling bringen. Diese hat Montag bis Donnerstag von 8 bis 15 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Hobbygärtner Norbert Mahl freut sich über die Aktion. „Ich habe eine kleine Parzelle auf einem Feld in Unterlaa, die Ernte ist für mich allein zu viel“, so der Wiener. Die Früchte müssen genießbar sein und noch gut verarbeitet werden können.