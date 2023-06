In den Supermärkten sind die Regale bis zum Ladenschluss voll. Vor allem verderbliche Produkte wie Milch, Obst und Gemüse landen dann oft im Müll. Gleichzeitig wissen viele Wiener nicht, wie sie ihren Kühlschrank füllen sollen. Hier setzt das Caritas-Projekt Le+O an. Fünf Tage die Woche klappern Freiwillige Supermärkte nach Lebensmittelspenden ab. Einer von ihnen ist Günther. Seit er in Pension ist, ist er jeden Mittwochvormittag in Wien unterwegs. Wir durften ihn auf einer Ausfahrt begleiten. Kurz vor 8 Uhr ist Treffpunkt bei der Caritas-Zentrale in Ottakring. Das Zeitfenster ist knapp, 20 Supermärkte werden angefahren. Bis zu 40 Kisten mit je 20 Kilo befüllt der Pensionist. Einladen und Umschlichten erfordert Kraft und Ausdauer. Günther stört das aber nicht: „Der Freiwilligendienst hält mich im Alter fit.“