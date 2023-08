In Südafrika kommen jetzt Pinguin-Schutzzonen

Südafrikas Umweltministerin hat am Freitag Schutzzonen für Pinguine angekündigt, die vom Aussterben bedroht sind. Barbara Creecy kündigte an, die Fischerei in den Gewässern rund um Pinguin-Kolonien für mindestens zehn Jahre zu beschränken. Andernfalls gebe es spätestens 2035 keine Brillenpinguine mehr.