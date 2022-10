Dutzende Brillenpinguine an Vogelgrippe gestorben

Nicht nur in Europa wütet aktuell die Vogelgrippe (siehe Video oben). In Südafrika sind Dutzende der stark gefährdeten Brillenpinguine an der Vogelgrippe gestorben. 28 Tiere einer Kolonie am Boulders Beach nahe Kapstadt seien seit Mitte August „gestorben oder steckten sich an und mussten deshalb eingeschläfert werden“.