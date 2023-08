Umschreiben von Zugticket war nicht möglich

Leserin erhielt keine Antwort

Die nicht genutzte Fahrkarte der Freundin, so der Mitarbeiter am Telefon, solle sie dann bei der Bahn einreichen und schildern, was passiert ist. „Dies habe ich bereits dreimal gemacht, aber keine Antwort erhalten. Ich wäre auch mit einem Gutschein abzüglich allfälliger Bearbeitungskosten einverstanden gewesen“, wandte sich die Kärntnerin an die „Krone“.