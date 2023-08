Nigers Präsident appelliert an Weltgemeinschaft

100 französische Soldaten im Land

Sie hat bereits die Mandate nigrischer Botschafterinnen und Botschafter beendet und die militärische Zusammenarbeit mit der einstigen Kolonialmacht Frankreich aufgekündigt. Frankreich hat in dem Land noch mehr als 1000 Soldatinnen und Soldaten stationiert. Militärmissionen des Landes engagieren sich seit Jahren im Kampf gegen islamistische Terrormilizen. In der Region soll der Abzug in der Vergangenheit zu einem Anstieg von Gewalt geführt haben.