Aus Niger gerettet: „Bin so froh, daheim zu sein“

Stabschefin kann kaum noch schlafen, aber will bleiben

Schauplatzwechsel nach Niamey: 46 Grad im Schatten. Ein Sandsturm tobt. Wie ein Fels in der Brandung hat die tapfere Stabschefin der Mission, Antje Herrberg, das Zepter in der Hand. Sorgen mache sich die Oberbayerin schon, verrät sie uns, schlafen könne sie kaum noch - aber sie will bleiben. So als sei sie sich das selbst schuldig - und dem bitterarmen Land. „Wir sind aktuell im Krisenmodus, eine Besprechung folgt auf die nächste. Wir konnten am Mittwoch noch eine Filmcrew aus Österreich von der Ortschaft Agadez in die Hauptstadt fliegen. Auch sie ist in Sicherheit“, erzählt Herrberg.