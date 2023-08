ORF zeigt Teichtmeister im TV als Vergewaltiger

Lange Liste an Ärgernissen

Der Vorfall reiht sich nahtlos in eine Reihe von Ärgernissen in Zusammenhang mit dem Strafakt. Zuerst das lange Warten auf einen neuen Prozesstermin. Dann die ausgeweitete Anklage, wo sich nun der Gerichtsgutachter gar für eine (bedingte) Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, die nun forensisch-therapeutische Zentren heißen, ausspricht.