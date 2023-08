„Einbruch bei der Errichtung leistbarer Wohnungen“

In der Bundeshauptstadt Wien scheint es so, als gäbe es unendlich viele Baustellen. Doch hinter dieser Fassade versteckt sich eine andere Realität. Die Zahl der Bauprojekte ist weit geringer, während die steigenden Wohnkosten viele vor finanzielle Hürden stellen und Wohnungen zu einer kostbaren Mangelware werden. Die Statistiken sprechen eine deutliche Sprache: Im Jahr 2021 wurden in Österreich noch 77.100 Wohnungen genehmigt, doch innerhalb eines Jahres ist diese Zahl um fast 20 Prozent auf 62.600 zurückgegangen.