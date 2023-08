Flughafen Wien: Karner plant mehr Überwachung

Hoher Sicherheitsbedarf, mehr Personal

Mit seinem Passagieraufkommen von mehr als 100.000 Fluggästen hat der Flughafen Schwechat einen hohen Sicherheitsbedarf. Für die Polizisten sind daher drei wesentliche Tätigkeitsfelder am Flughafen relevant. „Die Sicherheit aller Menschen am Flughafen hat oberste Priorität, deshalb wird das Personal aufgestockt und die technische Ausstattung umfangreich modernisiert“, so der Innenminister im Rahmen der Präsentation. Im ersten Tätigkeitsfeld sind die Polizisten am Flughafen für den Schutz der Infrastruktur und den Passagieren verantwortlich. Ebenso sind sie für die Überprüfung von herrenlosen Gepäckstücken bis hin zur Abwicklung von Staatsbesuchen zuständig. Im zweiten Bereich findet sich der Kriminaldienst. Denn der Flughafen als Begegnungspunkt für internationale Reisetätigkeiten bringt verschiedene Formen der Kriminalität mit sich. Der Fokus liegt hier vor allem auf dem Vorgehen gegen Suchtgifthandel, aber auch gegen die Schleppermafia.