Pensionistenhäuser öffnen ihre Gärten für Konzerte

Wer glaubt, dass der Sommer in den Pensionistenwohnhäusern heiß und träge wird, irrt sich. Bereits zum sechsten Mal gastiert im Sommer der Kultursommer in den Häusern zum Leben. Zwischen 30. Juni und 7. August werden auch heuer wieder in den schattigen Gärten der Häuser Melodien unterschiedlicher Genres erklingen.