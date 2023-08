„Saboteur“ der Mariazellerbahn ausgeforscht

„Himmelstreppe“ verfing sich in 7000-Volt-Leitung

Trotz intensivster Ermittlungen und Beobachtungen eines Anrainers tappten die Fahnder im wahrsten Sinne des Wortes im Dunkeln. Offenbar dadurch ermutigt, schlug der Vermummte neuerlich und diesmal noch gefährlicher zu. Denn der junge Niederösterreicher hatte jenes Stahlseil gekappt, auf dem die Gegengewichte der Hochspannungsleitung montiert waren. Das 7000 Volt führende Kabel hing bei Hofstetten in der Folge durch. Prompt verfing sich morgens ein in Richtung St. Pölten fahrender Triebwagen der „Himmelstreppe“. Die Garnitur kam abrupt und ruckelnd zum Stillstand. Dass es zu keinen Stromschlägen mit Verletzten oder Toten kam, wird von Experten als „glücklicher Zufall“ beschrieben.