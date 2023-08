Warum (Lotto-)Gewinne Angst und Stress erzeugen

„Krone“:Was passiert in psychologischer Hinsicht, wenn man plötzlich von einem Millionengewinn erfährt?

Christa Schirl: Diese scheinbaren Glückspilze sind „positiv traumatisiert“. Im besten Fall haben sie die Möglichkeit, sich zu fragen, was sie wirklich glücklich macht und womit sie ihr Leben sinnvoll gestalten möchten. Denn für die Abdeckung der Grundbedürfnisse ist durch einen Jackpot-Gewinn gut gesorgt. Dinge allein zu haben, macht nicht glücklich. Aber Dinge zu besitzen, die dabei helfen, Lebensträume zu erfüllen und Dinge zu erleben, die Freude machen, sehr wohl. Reiner Konsum löst hingegen nur ein sehr kurzfristiges Glücksgefühl aus, das nicht von Dauer ist.