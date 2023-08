Mann schickte Droh-SMS an seine eigene Schwester

Bruder konnte Freund der Schwester nicht leiden

Er gab neben der Abneigung gegen den Lebensgefährten seiner Schwester außerdem an, sich um sie zu sorgen. Die SMS habe er in einem alkoholisierten Zustand verschickt. Beamte nahmen den 36-Jährigen in seiner Wohnung fest. Er war geständig, als Motiv gab er an, den Freund der Schwester nicht zu mögen, berichtete die Polizei am Mittwoch.