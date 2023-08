Verliert die Stadt Krems bald eine Hochschule?

Standortwechsel auch in Wien

Auch in Wien gibt es Veränderungen. Der Standort in der Lacknergasse im 18. Wiener Bezirk soll mittelfristig als neuer zentraler Campus der KPH in Wien fungieren und den Ausbildungsbetrieb am Standort in Strebersdorf übernehmen. Die zwei dort angesiedelten Praxisschulen sollen jedoch saniert und weitergeführt werden. Die Umbauphase am Campus Lacknergasse erfolge im Jahr 2026.