Fix! Saudis krallen sich DIESEN FC-Bayern-Star

Durch die lange Ausfallzeit habe er sich beim FC Bayern nicht so einbringen können, wie wir alle und er selbst sich das erhofft hatten. „Deshalb haben wir gemeinsam entschieden, dass er ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnt und bei einem anderen Klub einen Neuanfang macht. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg“, so Dreesen.