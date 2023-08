Tirol: Bergretter wollen Einsatzleitung optimieren

Eine Zentrale vor Ort für alle

Als Beispiel nennt er die Evakuierung von Seilbahnen. Die Bergbahnen seien zwar selbst dafür zuständig, vergeben diese Aufgabe jedoch in der Regel an externe Organisationen – üblicherweise an die Bergrettung. Der Einsatz bei der Rosenalmbahn – Dutzende Fahrgäste mussten mit Autos ins Tal gebracht werden – habe gezeigt, dass eine gemeinsame Einsatzzentrale an einem Standort vor Ort in solchen Fällen dringend notwendig wäre.