Stromausfall: Wanderer sitzen auf Berg fest

Plötzlich steht alles still! In der Zillertal Arena, einem beliebten Ski- und Wandergebiet im Tiroler Zillertal, geht derzeit gar nichts mehr - denn die Gondeln stehen still. Der Grund dafür ist ein Stromausfall im gesamten Gebiet. Auch Hütten sind davon betroffen. Zahlreiche Wanderer - darunter viele Kinder - warten derzeit geduldig an der Bergstation. Sie werden nun mit Bussen ins Tal gebracht. „Wir arbeiten auf Hochtouren an einer Lösung“, sagen die Verantwortlichen.