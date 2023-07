Sunak kündigt britische Öl- und Gasoffensive an

Die britische Regierung will Hunderte neue Lizenzen für Öl- und Gasbohrungen, vor allem in der Nordsee, vergeben. „Heute mehr als je zuvor ist es unerlässlich, dass wir unsere Energiesicherheit stärken“, erklärte Premierminister Rishi Sunak am Montag. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 strebe das Land aber weiterhin an.