Reicher als reich in einem ärmer werdenden Land

Etwas Ruhe nach den Chaosjahren

Nach den Chaosjahren und -wochen von Boris Johnson sowie in der Folge Liz Truss in Downing Street 10 ist es Rishi Sunak in seinen ersten 100 Tagen im Amt zumindest gelungen, wieder ein wenig Ruhe in die britische Politik zu bringen. Wobei auch er von Skandalen in seinem Kabinett und dadurch erzwungenen Regierungsumbildungen nicht verschont geblieben ist. Und wohl auch in Zukunft nicht verschont bleiben wird. Aber das hat mittlerweile Tradition in Großbritannien.