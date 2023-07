Titel-Träume sind die Früchte der Arbeit

Wenn die neue Saison in den Bundesligen Anfang September startet, ist Salzburg stark wie lange nicht. Sein UTTC trifft gegen Stockerau gleich auf Ex-Starspieler Kanamitsu. Windischbauer sieht seinen Klub, der im Dachgeschoss des Sportzentrums Mitte bald eine Klimaanlage erhält, gut gerüstet. Um Neuzugang Abbasi hat er sich lange bemüht, den zweiten Salifou sogar beim Champions League-Finale in Saarbrücken von einem Wechsel überzeugt. „Ich träume natürlich davon, dass wir den Titel endlich mal holen“, hat er ein klares Ziel. Auch gut: Rivale Kuchl verstärkte sich mit zwei Ägyptern, will heuer eine größere Rolle spielen als im Vorjahr.