Spektakulärer Steuerbetrug mit Luxusschlitten

Bandenboss wurde in Österreich geschnappt

Die kriminelle Vereinigung zog den europäischen Steuerzahler nach Strich und Faden über den Tisch. Vereinfacht ausgedrückt: Über Scheinfirmen und Strohmänner in Deutschland, Frankreich, Polen und Tschechien wurden Luxusschlitten hin- und her verschoben, sodass am Ende in keinem der Länder auch nur ein Cent an Steuern abgeführt wurde. Im Gegenteil! Es wurden bei den Behörden ungerechtfertigte Steuererstattungen beantragt.