Der Messi-Effekt lässt Miami „explodieren“

„Es ist wie ein Traum“

Denn der Messi-Effekt hat in Florida voll eingeschlagen - noch krasser, noch eindrucksvoller, als es sich selbst der prominente Klubchef David Beckham hätte vorstellen können. „Es ist wie ein Traum“, sagt der ehemalige englische Kultkicker angesichts des märchenhaften Starts in die Ära von Lionel Messi in den USA. Seit der argentinische Megastar an Bord ist, schraubte man die Zahl der Instagram-Follower von einer Million auf aktuell 12,8 Millionen hoch. Der Verkauf der Trikots ist sogar um das 50-Fache gestiegen. Die rosa Messi-Shirts mit der Rückennummer 10 sind sowieso restlos ausverkauft - wer eine Original-Version möchte, muss mittlerweile mindestens bis Oktober warten.