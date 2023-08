Avec: „Ich habe mir meinen Mut hart erarbeitet“

Gab es einen zündenden Funken nach der Pandemie, wo es bei dir wieder aufwärts ging? War es das Ende der Lockdowns?

Ich habe mir selbst einen Stoß gegeben, weil ich merkte, wie schlecht es mir geht. Ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mich in einer depressiven Phase von allen Menschen wegsperre. Alles ist anstrengend und ich meine das meiner Familie und meinen Freunden gegenüber nicht böse. Während Corona hatte ich wieder so eine Phase und oft ist sie nach zwei Wochen wieder vorbei. Ich reagiere da auch nicht auf Nachrichten, sondern setze komplett die Scheuklappen auf. In dieser Zeit habe ich gemerkt, dass es mir selbst am Allerschlechtesten geht, was einfach nicht sein kann. Am Ende war die Kraft in mir stärker und ich habe mich aus dieser Phase hochgearbeitet. Mein engeres Umfeld ist ein wichtiger Halt und ich kann immer darauf zurückgreifen. Mir ist auch niemand böse, wenn ich wieder in ein Loch falle und mich abkapsle.