„Pinkeltaufe“ für das erste Damen-Pissoir

Niko Bogianzidis, Gründer der erfolgreichen Start-ups, ist jedenfalls motiviert, das „Öklo Missoir“ - so nennt sich die neueste Entwicklung - an die Frau zu bringen: „Wir haben das erste Damen-Urinal in Österreich gerade frisch produziert, am Donnerstag zu Mittag von unserer Zentrale in Wolkersdorf nach Wien am Karlsplatz gebracht, aufgebaut und waren schon extrem gespannt.“ Denn am Wiener Popfest, das von Donnerstag bis Sonntag über die Bühne ging, feierte das Damen-Pissoir quasi „Pinkeltaufe“.