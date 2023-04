Geschäft mit Fäkalien boomt in ganz Europa

Als Niko Bogianzidis vor fünf Jahren mit seinem Start-up „Öklo“ einer der ersten hierzulande biologische Toilettensysteme auf den Markt etablieren wollte, gingen Vertreter der Sanitärbranche noch auf Distanz. Das hat sich schlagartig geändert: Derzeit entsteht zum Beispiel mit der „EcoVillage“ in Hannover ein eigenes Stadtviertel mit knapp 500 Wohneinheiten für über 1000 Bewohner, in dem nicht nur Trocken-Toiletten in Tiny-Häuser verbaut werden, sondern auch neuartige Urintrenn-WCs eines bekannten Sanitäranbieters in Mehrfamilienhäuser.