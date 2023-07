Zu teuer: Wirt zwang Stromversorger in die Knie

Juristen informieren

Nach der ersten Klage klären nun Experten über die rechtlichen Möglichkeiten der Kunden auf. Info-Veranstaltungen über die Strompreispolitik und das Rechtsurteil gegen die Burgenland Energie finden am 8. (Kirchenwirt Mirth in Eltendorf), 9. (Karlwirt in Winden) und 10. August (Pannonia Roth in Bernstein) jeweils von 14 bis 15 Uhr statt.