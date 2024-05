Die Förderung bringt Entlastung für Burgenländer

Handwerk und Bauwirtschaft beleben

Mit dem Handwerkerbonus 2024 werden heimische Handwerksbetriebe in schwierigen Zeiten zielgerichtet unterstützt und die regionale Wertschöpfung wird angekurbelt. Laut Wirtschaftsprognosen wird sich die Rezession im Bau- und Baunebengewerbe 2024 zuspitzen, da der Wohnbau die hohen Bau- und Finanzierungskosten stemmen muss. Erste Auswirkungen des Auftragsrückgangs waren in den letzten Monaten bereits spürbar. Der Handwerkerbonus ist ein Instrument, das diesen Auftragsrückgang abfedern und in der konjunkturschwachen Zeit für eine Belebung und neue Impulse im Bauhaupt- und Baunebengewerbe sorgen soll. Sehr wichtig für die Landespolitik ist, dass mit dieser Maßnahme der Arbeitsmarkt in den Branchen Handwerk und Bauwirtschaft belebt wird.