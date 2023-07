Schützentanz gab Blick in die Vergangenheit preis

Die Jakobischützen aus St. Jakob am Thurn feierten am Sonntag mit einem uralten Tanz einen 285-jährigen Brauch. Etwa 20 in Rot gekleidete „Thurnbergerleut“ folgten den Worten ihres Hauptmanns und eröffneten den Zuschauern einen Blick in ihre Vergangenheit.