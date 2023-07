Jakobischützen tanzen in die Vergangenheit

Gegründet 1476 sollte die Jakobibruderschaft die Bedrohung eigentlich abwehren. Doch da die muslimischen Kämpfer nie bis Salzburg gelangt sind, sah die Bruderschaft ihre Aufgabe in der Pflege der Frömmigkeit, Nächstenliebe und in der Betreuung pilgernder Wallfahrer. Die bis heute bestehende Gruppe der „Thurnbergerleut“ bekleidet sich seit 1738 mit dem sogenannten hispanischen Röckl – nach dem Vorbild der spanischen Bruderschaft in Santiago de Compostela. Auch ihre Fahne erinnert an vergangene Zeiten. Sie ist eine Nachbildung der Landknechtsfahne aus dem Jahr 1540.