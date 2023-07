Großeinsatz: Blitz schlug in Stallgebäude ein

Blitzeinschlag in Stall

In St. Georgen bei Straßburg stand ein Gebäude in Flammen. „Es handelt sich um ein landwirtschaftliches Gebäude“, gibt Einsatzleiter Friedrich Monai von der FF-Straßburg bekannt. 200 Feuerwehrleute standen im Einsatz. „Eine Kuh befand sich noch im brennenden Stall. Diese konnten wir unverletzt ins Freie bringen“, so Monai weiter. „Die Kuh hat erst am Samstag ihr kleines Kälbchen zur Welt gebracht.“ Aber auch das wurde zum Glück gerettet. „Der Landwirt selbst, schaffte es, das Kleine aus dem Gebäude zu bringen.“