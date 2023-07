Hintergründe des royalen Bruderzwistes enthüllt

Von Kindesbeinen an sei den Brüdern die royale Hackordnung eingetrichtert worden, auch wenn ihre Eltern, der damalige Prinz Charles und Prinzessin Diana, diese immer abgelehnt hätten. Unter anderem sei es geschehen, dass Prinz Harry beim Besuch bei Queen Mum in ein Eck und zum Stillsein verdonnert wurde, während William die besten Sandwiches bekam. Dem gegenüber stand immer die größere Freiheit des jüngeren Bruders. Der William schon als Kind vorgeworfen haben soll: „Du wirst König, nicht ich. Ich kann machen, was ich ...“ Was er, wie die Geschichte gezeigt hat, auf oft in die Tat umgesetzt hat.