Prinz Harrys Buch ist „das meistentsorgte bisher“

Jeder wollte wissen, was er in seiner Biografie Pikantes über das englische Königshaus ausplaudert, doch nach kurzem Durchstöbern scheint das Werk inhaltlich wohl nicht mehr allzu viel zu bieten zu haben. Jedenfalls häufen sich bereits jetzt die zurückgelassenen Exemplare in Hotelzimmern, neben Pools und gar in Mülleimern wurden einige entdeckt. Harrys „Spare“ soll laut „The Sun“ das „am häufigsten entsorgte Buch des Sommers sein“, wobei wir erst in der Halbzeit dessen sind.