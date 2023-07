Stylischer „Krone“-Truck sticht besonders ins Auge

Inhaber dieses Trucks ist Bernhard Pletzenauer, zugleich auch Chef der Firma P3 Event mit Sitz in Fieberbrunn. Er ist es auch, der dem Gefährt mit seinem Team die besondere „Krone“-Note verliehen hat. „Wir haben uns auf solche Sonderbauten spezialisiert. Diesen Truck samt Videowalls und Seitentafeln, der von Grund auf neutral in Grau- und Schwarz-Tönen gehalten ist, können wir für jede Firma branden lassen“, erklärt er. Vor allem eine Sache freut ihn sehr: „Dass der Truck dank der ,Krone’ nun erstmals in der Nähe unseres Firmensitzes, also in unserer Heimat, im Einsatz ist.“