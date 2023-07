Trainer Silberberger: „Ein Auftakt zum Kotzen!“

Thomas Silberberger (WSG-Trainer): „Ein Auftakt zum Kotzen. Wir waren in der letzten Linie zu ängstlich, das verstehe ich nicht. Es hat vielleicht nicht gut getan, dass wir gestern einen Innenverteidiger (Raffel Behounek, Anm.) abgegeben und heute einen (David Gugganig, Anm.) präsentiert haben. Ich glaube, das hat sich auf unsere Innenverteidiger ausgewirkt, so haben sie auch gespielt. Wir wollten kompakt, mutig und aggressiv sein, das hat aber komplett gefehlt in der ersten Halbzeit. Klagenfurt hatte leichtes Spiel. Was zur Verunsicherung dazu kommt, sind die groben individuellen Fehler. Nach dem ersten Spieltag verfallen wir jetzt aber nicht in Angst und Bange. Es gibt viel zu arbeiten, das wissen wir. Wir haben uns alles anders vorgestellt, ich war der Meinung, dass wir in der Vorbereitung schon weiter waren.“