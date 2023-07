WSG Tirol gegen Austria Klagenfurt ab 17 Uhr LIVE

Keine Start-Spezialisten

Beide Teams gelten nicht unbedingt als Start-Spezialisten. So ist Klagenfurt in der Bundesliga in der ersten Runde bisher noch ohne Sieg. Einem 1:1 gegen den WAC 2021 folgte im Vorjahr eine 1:3-Niederlage gegen den LASK. Die WSG hat seit ihrem Debüt in der obersten Spielklasse im Jahr 2019 (3:1 gegen Austria Wien) nicht mehr in der ersten Runde gewonnen. Zuletzt setzte es 2022 eine 1:2-Niederlage gegen Austria Lustenau.