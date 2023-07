Vater und Tochter verletzt, 82-Jähriger starb!

Im Ortsteil Forst geriet der Steirer aus Ursachen, die noch ungeklärt sind, ins Schleudern und prallte in Folge frontal gegen den entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 82-Jährigen aus dem Bezirk St. Veit an der Glan (Kärnten). Mit so einer Wucht, dass der Pkw des 43-Jährigen rückwärts auf die ansteigende Straßenböschung geschleudert wurde und erst rund 40 Meter weiter im Straßengraben zum Stillstand kam.