Doppelsprung brachte Mountainbiker ins Spital

Der junge Mann war in der Freizeitanlage unterwegs, als es am heutigen Samstag gegen 14.15 Uhr zum Unfall kam: Der 25-Jährige bewegte sich auf einer Downhill-Strecke in Richtung Tal, wagte dabei einen Doppelsprung. Dabei kam er aus eigenem Verschulden zu Sturz und erlitt schwere Beinverletzungen.