„Krone“-Hitze-Check in Spitälern und Altersheimen

Tropische Zustände im Donauspital

Erste Station war das Donauspital. Dort angekommen, blieb die erhoffte Abkühlung aus. Egal, ob auf den Toiletten oder in den Ambulanzen: Bei Temperaturen von bis zu 36,3 Grad Celsius (!) wurde der Aufenthalt unerträglich heiß. Deutlich erfrischender war der Besuch im Allgemeinen Krankenhaus (AKH). Trotz glühender Hitze draußen herrschen im Spital selbst nur 22 Grad. Abschließend begab sich die „Krone“ in ein Pensionistenheim im zweiten Wiener Gemeindebezirk: Weder in den Zimmern noch auf den Gängen stehen Klimaanlagen zur Verfügung. Innerhalb des Hauses herrschten daher tropische 31 Grad Celsius.