Wo Österreicher künftig noch Urlaub machen können

Atmosphäre heizt sich rasant auf

Laut Bericht des Weltklimarates werden sich Perioden mit Extremhitze, mit mehr Tagen über 40 Grad, Wind und Regen so verändern, dass der Badeurlaub am Mittelmeer an Attraktivität verliert. Starkregen bringt den Pflanzen wenig, der Boden kann in so kurzer Zeit nicht so viel Wasser aufnehmen. Das Klima hat sich immer schon verändert, aber nie so spürbar schnell wie heute. Denn die Atmosphäre heizt sich rasant auf.