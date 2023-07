Unwetter in Tirol: Kleinere Schäden und Waldbrand

Waldbrand in Pfunds

Am Abend sorgte dann ein Blitzschlag in der Gemeinde Pfunds für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Dort geriet ein Wald in Brand. Auf einer Fläche von rund 50 Quadratmetern breitete sich das Feuer aus. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen jedoch rasch unter Kontrolle bringen.