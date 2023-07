Warum Wien die Hochburg für Spione in Europa ist

„Das war schon immer so“ - das ist ausnahmslos das Erste, was man hört, wenn man Experten zum Thema Spionage in Wien befragt. Und das ist nicht übertrieben. Manche bezeichnen Wien gar als „europäische Hauptstadt der Spione“. In der „Financial Times“ nennt ein ausländischer hochrangiger Abwehrspezialist Wien sogar einen „Flugzeugträger für russische Agenten“. Und der Krieg in der Ukraine hätte dieses Problem in den vergangenen Monaten noch verschärft.