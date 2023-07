Touristen bleiben trotz Bränden in Süditalien

Meist Brandstiftung

Seit diesem Jahr sind in Italien 51.386 Hektar Land in Flammen aufgegangen, das entspricht mehr als 73.408 Fußballfeldern. An erster Stelle liegt Sizilien, gefolgt von Kalabrien, Apulien und den Abruzzen. In den meisten Fällen handelt es sich um Brandstiftung. Im Vorjahr wurden 5207 Fälle festgestellt, die meisten Straftaten in Kalabrien und Sizlien.