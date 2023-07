Griechisches Munitionslager stand in Flammen

Betroffen von der Explosion war ein Teil des Munitionslagers in einer Kaserne in Nea Anchialos nahe der Hafenstadt Volos. Die Brände in der Region waren bereits am Mittwoch ausgebrochen. Daraufhin versuchten Feuerwehr, Polizei und freiwillige Helferinnen sowie Helfer die ganze Nacht, das Feuer in den Griff zu bekommen. Das gelang ihnen jedoch nur bedingt.