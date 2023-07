Dunkle Lust am Zerstören: Motive von Brandstiftern

Die griechische Insel Rhodos versinkt in einem Inferno aus sengenden Flammen und der Bürgermeister Antonis Kambourakis ist sich sicher: Die Waldbrände sind das Werk von Brandstiftern. Selbst die örtliche Feuerwehr ist überzeugt, dass die Katastrophe menschengemacht ist. Die brennende Frage bleibt: Was treibt Menschen dazu an, solche zerstörerischen Brände zu legen?