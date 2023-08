Wiener Röstung mit burgenländischem Touch

Wer etwas über Kaffee wissen möchte, sollte sich übrigens mit ihm unterhalten. Bei einem guten Kaffee, versteht sich. Oder doch bei einem Tee? Denn in der Kaffee-Bar in Parndorf gibt es auch Tee aus der Kaffeekirsche. Im Sommer kalt, im Winter heiß. Neugierig? Dann gibt es die Möglichkeit Gerald Eichberger und Marco Lambert in Parndorf zu besuchen und selbst zu verkosten. Oder die Homepage der kleinen, aber feinen Kaffeemanufaktur kaffee-eichberger.at zu durchforsten.