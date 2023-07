Steirer mit Tierhalteverbot misshandelte Hund

Die Meldung erreichte die Amtstierärzte des Bezirkes Weiz und auch in der Arche Noah in Graz wurde dieselbe Meldung gemacht: Zeugen zufolge soll ein Mann aus dem Bezirk Weiz seinen Hund schlecht behandeln, schlimmer noch, er soll den Hund mit Tritten in die Schranken weisen und Schreie stünden sowieso an der Tagesordnung. Die zuständige Weizer Amtstierärztin hatte schon alle Schritte für eine Kontrolle und angedachte Abnahme in die Wege geleitet.